Za nami najsłabszy od I kw. 2020 kwartał na rynku akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W zakończonym właśnie II kwartale br. S&P 500 spadł o 16,45 proc. To najsilniejszy kwartalny spadek tego indeksu od I kw. 2020, kiedy to panika wywołana wybuchem pandemii COVID-19 sprowadziła S&P 500 o 20 proc. w dół. WIG spadł w II kwartale o 17,45 proc. To również był najsilniejszy kwartalny spadek tego indeksu od I kw. 2020 (-28,03 proc.).

fot. Bloomberg