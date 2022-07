Zachodni wierzyciele Ukrainy zawieszą konieczność obsługi jej długu od 1 sierpnia

Grupa wierzycieli, do których należą Kanada, Francja, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania i USA, zwróciła się też do posiadaczy ukraińskich obligacji, by zgodzili się na prośbę Kijowa o odłożenie na dwa lata obsługi papierów dłużnych.

Komunikat grupy głosi, że "z całą mocą zachęca ona wszystkich innych oficjalnych kredytorów dwustronnych do szybkiego zawarcia porozumienia z Ukrainą w sprawie zawieszenia obsługi długu".

"Wyrażamy solidarność z Ukrainą i nasze poparcie dla niej, w czasie, gdy broni się przed nieusprawiedliwioną, niesprowokowaną i nielegalną wojną Rosji" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele państw kredytujących Kijów.

Ukraina, oprócz wsparcia państw-wierzycieli, korzysta również z pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.