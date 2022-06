Załamanie sprzedaży samochodów w Rosji. „Zostaniemy dekadę za resztą świata”

Zgodnie z danymi podanymi przez Association of European Businesses w zeszłym miesiącu w Rosji sprzedano poniżej 25 tys. pojazdów. Jest to najsłabszy wynik od co najmniej 2006 r.

Międzynarodowa izolacja mocno uderzyła w rosyjski sektor motoryzacyjny, który jest silnie uzależniony od importowanych komponentów.

Działają tylko 2 z 20 rosyjskich fabryk samochodów

Bloomberg informuje, że obecnie działają tylko dwie z ponad 20 fabryk samochodów w Rosji. Rząd przejął kilka dużych zakładów od zagranicznych firm, które wyjechały, w tym legendarną fabrykę Moskwicza w Moskwie. Rosjanie ogłosili już plany sprzedaży okrojonych modeli bez importowanych technologii.

„Mamy do czynienia z prymitywizacją i zostaniemy dekadę w tyle za resztą świata” – powiedział, cytowany przez Bloomberga, Georgy Ostapkovich, specjalista pracujący w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie.