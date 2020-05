Zaraza sprzyja informatyce na żądanie

Outsourcing działań IT to jeden z segmentów rynku, które rosną dzięki pandemii.

Po co robić samemu coś, co ktoś inny wykona lepiej, szybciej i taniej? Na tym polega outsourcing — poleganie na zewnętrznym wsparciu przy zadaniach, które nie są podstawową działalnością danej firmy. Jak to wygląda na przykładzie nowych technologii? Ponad 45 proc. przedsiębiorstw chce w najbliższych 18 miesiącach zwiększyć nakłady na usługi IT świadczone przez wyspecjalizowanych dostawców. Dla 59 proc. klientów głównym powodem takiej inwestycji jest możliwość cięcia wydatków — wynika z najnowszego raportu firmy NTT.