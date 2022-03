Zatonął statek, na którym spaliło się ok. 4 tys. aut Volkswagena

Przewożący z Europy do USA auta statek Felicyty Ace, na którym półtorej tygodnia temu wybuchł pożar, zatonął 220 mil morskich od wybrzeża Azorów, informuje Bloomberg.

Samochodowiec przewożący, m.in. ok. 4 tys. aut grupy Volkswagen, w tym luksusowych marek Porsche, Bentley i Lamborghini, po wybuchu pożaru został opuszczony przez załogę. Jednostka paliła się około tydzień. Armator zorganizował próbę holowania statku, ale we wtorek rano lokalnego czasu zatonął on z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych i wysokich fal. Głębokość morza wynosi w miejscu zatonięcia ok. 3 km, poinformowała portugalska marynarka wojenna.

Volkswagen informował w ubiegłym tygodniu, że przewożone auta były ubezpieczone. Firma Russell Group już wcześniej szacowała, że strata wszystkich samochodów może kosztować niemiecki koncern co najmniej 155 mln USD. Na Felicyty Ace przewożone były dobra łącznej wartości ok. 438 mln USD, z czego auta to 401 mln USD.

