Wszystko zaczęło się od pierwszego saaba, którego Grzegorz Dobroskok kupił dla siebie, z myślą o odrestaurowaniu go. Był rok 2003

LIDER DOLNOŚLĄSKI — ECOTRADE GROUP POLSKA (8. MIEJSCE W KRAJU)

Po zakończeniu prac okazało się, że spora część używanych podzespołów nie będzie mi już potrzebna, dlatego wystawiłem je na sprzedaż na jednym z portali aukcyjnych. Szybko okazało się, że nie tylko nikt nie negocjował cen, lecz także, że wszystko, co wystawiłem, sprzedało się w mgnieniu oka. Było dużo zapytań, a to pokazało mi, jak duży jest popyt na części tej marki. Kupiłem więc kolejnego saaba, tym razem już z myślą, by pozyskać z niego części — mówi właściciel.

Początkowo firma funkcjonowała jako jednoosobowa działalność gospodarcza — saab-parts Grzegorz Dobroskok. Z czasem zwiększała zakres działalności, zwiększała się liczba jej klientów i pracowników. W końcu przekształciła się w Ecotrade Group Polska Sp.k. i w takim kształcie działa obecnie.

— Stabilną pozycję zawdzięczamy temu, że rozwijaliśmy się organicznie. Bardzo istotnym założeniem od pierwszych dni życia saab-parts była jakość obsługi klienta, poszerzanie zaplecza magazynowego, konkurencyjne ceny, handlowcy i mechanicy, którzy bardzo dobrze znają markę i jej specyfikę opowiada Grzegorz Dobroskok.

Zapewnia, że zawsze na pierwszym miejscu firma stawia dobro i komfort klientów.

— Nie jest to jedynie hasło, robimy wiele, by ta zasada była żywa i odczuwalna dla klienta. Stąd jakość obsługi i usług, dostępność przez telefon i e-mail przez praktycznie całą dobę, włączając w to weekendy. Ponadto oferujemy korzystne warunki zwrotów, dobre stawki za dostawę zarówno w Polsce, jak i Europie. Wiele osób kontaktuje się z nami również po to, by dopytać o szczegóły techniczne czy też po to, by potwierdzić diagnozy stawiane w warsztatach samochodowych. Właściciel firmy podkreśla, że zaufanie budowane latami okazało się bardzo cenne w rozwoju biznesu.

— Bardzo istotna jest również polityka budowania zespołu — nie zatrudniamy przypadkowych osób. Stanowimy zespół pasjonatów tej marki — dodaje.

Firma ma klientów z całej Europy, a nawet z Australii i kilku krajów Azji. Zatrudnia 12 pracowników m.in. mechaników, logistyka, kierowców, magazynierów i pracowników biurowych.

— Naszym celem jest pozycja lidera w zakresie dostawy nowych i używanych części do saaba na terenie Polski. W przypadku Europy to także osiągnięcie rozpoznawalności. W ostatnich 2-3 latach to się udaje. Dysponujemy największym w Europie magazynem używanych części zamiennych, z których korzysta także nasza konkurencja — mówi Grzegorz Dobroskok.

W ciągu najbliższych 5 lat firma zamierza powiększyć asortyment o części do samochodów drugiej ze szwedzkich marek — Volvo. Pracuje też nad uruchomieniem linii produkcyjnej części zamiennych do klasycznych samochodów marki Saab, niedostępnych w tej chwili na rynku.

