Zawód: przytulacz

W dzisiejszym „Pomyśle na biznes” będziemy się… przytulać i pokażemy Wam firmę, która na tuleniu właśnie zarabia. Jak wygląda sesja z profesjonalnym przytulaczem, ile kosztuje i po co się to robi? Zobaczcie sami.



Przytulanie.pl to pierwsze w Polsce miejsce, w którym można się umówić na sesję przytulania – mówią właścicielki firmy. Profesjonalni przytulacze podczas kilkudziesięciominutowej wizyty rozmawiają z klientem i oczywiście go przytulają.



Pomysł na biznes zrodził się w głowach Sylwii i Magdaleny w trakcie służbowej podróży do Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam po raz pierwszy zetknęły się z profesjonalnym salonem przytulania.



- Tam zobaczyłyśmy reklamę salonów przytulania i dowiedziałyśmy się, że takie w ogóle istnieją. Kiedy wróciłyśmy do Polski, wielu naszych znajomych narzekało, że nie mają się do kogo przytulić, że im tego brakuje. I tak od słowa do słowa, powstał pomysł samego Przytulania – wspomina Magdalena Fiałkowska, współwłaścicielka firmy Przytulanie.pl



Jak wygląda sesja z profesjonalnym przytulaczem?



- Wszystko zależy od osoby, która do nas przychodzi. My staramy się rozpoznać jej potrzeby i do nich dopasować. Niektórzy są bardzo nieśmiali, dopiero budują otwartość na innych ludzi i my to rozumiemy. Na pierwszej sesji można się tylko trzymać za ręce i to też będzie wystarczające. Niektórzy potrzebują czegoś więcej, są gotowi, żeby od razu obejmować się z drugą osobą i to jest też jak najbardziej w porządku – opowiada Sylwia Kalinowska, współwłaścicielka firmy Przytulanie.pl



Więcej o tym jak prowadzi się taki „przytulankowy” biznes w materiale wideo.