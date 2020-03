Zieleń przyszła z Australii. Rynki odbijają po krachu (RELACJA)

Tym razem "piątek 13-tego" nie okazał się pechowy dla inwestorów handlujących na giełdach. Wręcz przeciwnie. Odreagowanie, szczególnie na Wall Street, wypadło okazale. Oby tylko nie było to ponownie odbicie w stylu "zdechłego kota" z jakim mieliśmy do czynienia we wtorek.

21:25 Tak jak dzień wcześniej indeksy spektakularnie zapikowały, tak w 24 godziny później notowały równie "wystrzałowe" zyski. Dla indeksu Dow Jones IA był to najlepszy dzień od 12 lat. Jednak w skali całego tygodnia notowania pozostawiły niesmak i chęć zapomnienia o nich jak najszybciej. Więcej...

20:40 Prezydent Trump ogłosił stan nadzwyczajny w USA. Indeksy zwiększają zyski

20:15 Choć ropa naftowa na finiszu sesji lekko drożała, tydzień "utopiła" stratą rzędu 23 proc. w przypadku WTI i 25 proc. w przypadku Brent. Więcej...

19:30 Złoto taniało w piątek czwarty dzień z rzędu notując największą stratę tygodniową od ośmiu lat. Więcej...

17:38 WIG20 zakończył sesję zwyżką o 4,61 proc. do 1365 pkt. (za nami najgorszy tydzień w historii WIG20, który zaliczył spadek o 22,6 proc.).

W trakcie sesji rósł o prawie 100 pkt więcej i podobnie wyglądały notowania w niemal całej Europie. DAX tymczasem walczył w końcówce sesji, by utrzymać się ponad punktem wyjścia, a S&P500 rósł o 3 proc.

Z USA docierają sygnały, że Donald Trump może tam wprowadzić stan wyjątkowy.

16:34 Im bliżej końca sesji, tym chęć do pozostania z akcjami w portfelu mniejsza. Indeksy znacznie redukują wcześniejsze zdobycze.

16:11 Szczegóły stumulusa z Niemiec.

Rząd Niemiec ogłosił w piątek, że jest gotów udzielić nieograniczonej pomocy firmom, które najmocniej ucierpią z powodu epidemii koronawirusa. Na stole jest rekordowa kwota co najmniej 550 mld EUR.

Więcej...

15:47 Z powodu zagrożenia epidemią Paweł Borys, prezes PFR, poprosił rząd o dodatkowy czas na wdrożenie PPK. Więcej...

14:30 Indeksy w USA zaczynają sesję od zwyżki.

14:29 "Możecie liczyć na Niemcy" - mówi Olaf Scholz, minister finansów Niemiec i wicekanclerz.

Wspólna waluta umacnia się do dolara.

14:20 Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycje złagodzenia unijnych zasad dotyczących pomocy publicznej i reguł budżetowych w obawie o negatywny wpływ epidemii koronawirusa na unijną gospodarkę. Więcej...

13:59 WIG20 rośnie o prawie 10 proc. w reakcji na zapowiedzi stymulusa w Europie.

13:56 Dwie spółki z GPW opublikowały komunikaty o pracach nad testem na koronawirusa. Do jego produkcji droga daleka, ale kursy mocno rosną.

Scope Fluidics>>

Celon Pharma>>

13:32 Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że rząd federalny wykorzysta wszelkie dostępne środki, by pomóc tamtejszym firmom i pracownikom w poradzeniu sobie z konsekwencjami koronawirusa. Zadeklarowano szerszy program stymulacyjny, jeśli będzie tego wymagać sytuacja (Bloomberg).

DAX rośnie o 7,4 proc.

13:31 Ministerstwo Zdrowia odnotowało od czwartku 12 marca 13 nowych przypadków zarażeń koronawirusem, potwierdzonych testami laboratoryjnymi. Łączny bilans to 64.

13:18 Prezydent Andrzej Duda uspokaja, że nie ma wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce- Reuters.

13:17 W piątek zapowiada się odreagowanie największej przeceny na rynkach akcji w USA od 1987 roku, bo kontrakty idą w górę w maksymalnym zakresie. Więcej...

12:17 Od poniedziałku 16 marca obywatele Czech mają zakaz opuszczania kraju. Wyjątki to m.in. kierowcy ciężarówek.

12:07 Dalszy spadek zachorowań odnotowano w Wuhan w Chinach. Z kolei w Korei Południowej po raz pierwszy więcej pacjentów wyzdrowiało, niż zachorowało z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Na całym świecie do piątku rano odnotowano ponad 135 tys. zakażeń oraz prawie 5 tys. zgonów – wynika z danych WHO.

12:04 Notowania Orlenu idą dziś mocno w górę.

12:03 Wcześniej o rozpoczęciu produkcji płynu do dezynfekcji rąk poinformował PKN Orlen.

Pierwsza partia płynu do dyzenfekcji rąk o działaniu wirusobójczym jest już w drodze do Agencji Rezerw Materiałowych. W obliczu nadzwyczajnej sytuacji nasz zakład @PKN_ORLEN OIL w Jedliczu angażuje wszelkie dostępne środki by zmaksymalizować poziom produkcji pic.twitter.com/0bdEDxWYVM — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 13, 2020

12:02 Infrastruktura spółki Nitroerg, która należy do Grupy Kapitałowej KGHM, zostanie wykorzystana do produkcji środków dezynfekujących.

11:47 Po fatalnej czwartkowej sesji, notowania ropy naftowej dzisiaj odreagowują równie wyrazistym wzrostem. Więcej...

10:56 WIG20 po dwóch godzinach sesji zwiększył zyski do ponad 5 proc.

10:55 Tymczasem potwierdzono 3 kolejne przypadki koronawirusa w Polsce, jest ich łącznie 61 - Ministerstwo Zdrowia.

10:54 Minister Jadwiga Emilewicz mówi, że trwa dyskusja o zamknieciu barów i restauracji. To oczywiście potencjalnie negatywna informacja dla AmRestu i Sfinksa.

10:28 W lutym 2020 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z lutym 2019 r. wzrosły o 4,7% (wskaźnik cen 104,7), a w stosunku do poprzedniego miesiąca – o 0,7% - podał GUS.



9:25 W WIG20 pod kreską tylko dwa walory - CCC i LPP, oczywiście w związku z informacją, że na dzisiejszym posiedzeniu zespołu kryzysowego omawiana będzie ewentualne zamknięcie galerii handlowych.

9:22 W górę idą indeksy większości giełd w Europie. DAX i CAC 40 zyskują po około 4 proc., indeks giełdy w Mediolanie 4,5 proc., a FSTE250 1,4 proc.

9:20 Tydzień przed planowanym posiedzeniem bank centralny Norwegii zdecydował się na cięcie głównej stopy o 50 pkt. bazowych. Więcej...

9:15 Złoty lekko się umacnia, euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,91 zł, drank 4,13 zł.

Co w tej sytuacji powinna zrobić RPP? Przemysław Kwiecień, XTB: W mojej ocenie na tym etapie obniżka stóp procentowych już nie zaszkodzi złotemu, a szok dezinflacyjny oznacza, że pojawia się przestrzeń do luzowania. Warto rozważyć cięcie o 50 punktów bazowych poza posiedzeniem, a także polską wersję TLTRO, programu tanich pożyczek dla banków z przeznaczeniem na akcję kredytową dla sektora SME. To tam najbardziej brakuje płynności i to powinien być priorytet dla polityki gospodarczej.

9:10 Na otwarciu sesji indeksy GPW poszły w górę.

Indeks Wartość Zmiana %

WIG 37770,04 1,63

WIG20 1334,37 2,19

WIG30 1563,42 2,78

mWIG40 2815,55 0,08

WIGdiv 697,25 0,81

NCIndex 196,80 3,48

8:53 Sytuacja epidemiologiczna w Europie - aktualizacja.

Update, dane za 12. marca.W Europie chyba gaśnie nadzieja, że możemy pójść ścieżką azjatycką,czyli zaczniemy szybko wygaszać epidemię.



To co jest teraz kluczowe,to czy ścieżka śmiertelności będzie taka jak we Włoszech.Hiszpania bardzo niepokojąca. We FR zobaczymy to za 1/2 dni. pic.twitter.com/zTUnJzP7c2 — Ignacy Morawski (@iggnacy) March 13, 2020

8:52 Obecnie nie ma przesłanek operacyjnych do zawieszenia obrotu giełdowego. GPW na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz pozostaje w kontakcie z firmami inwestycyjnymi – członkami GPW oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego, podały władze giełdy.

8:37 Korea Płd. ma zakazać krótkiej sprzedaży przez 6 miesięcy.

8:28 Z sesyjnych dołków podniósł się indeks giełdy w Indiach SENSEX, który rośnie o 2,8 proc. Mocno w górę idzie też moskiewski RTS (+4,2 proc.)

8:25 10 rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem handlu na rynkach.

8:09 Oto najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia.

7 nowych przypadków zakażeń koronawirusem https://t.co/VeGoRSjgrI — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) March 13, 2020

7:57 W Korei Płd. zanotowano właśnie więcej wyzdrowień niż zachorowań, podaje Reuters. To pierwszy tak dzień od wybuchu epidemii. Indeks Kospi zmierza do zamknięcia sesji spadkiem o około 3,5 proc., ale od dołka intraday podniósł się o ponad 5 proc.

South Korea reports more recoveries from the coronavirus than new infections for the first time since its outbreak emerged in January https://t.co/cdri38pK9v via @HeeShin Follow the latest news on #coronavirus with our live blog: https://t.co/NRUaR6gfU1 pic.twitter.com/teyv08pfpS — Reuters (@Reuters) March 13, 2020

7:52 Negatywna informacja dla m.in. CCC, LPP i AmRestu.

Na piątkowym posiedzeniu zespołu kryzysowego będzie dyskusja na temat ewentualnego zaknięcia galerii handlowych - Emilewicz, MR — Konrad Ryczko (@konradryczko) March 13, 2020

7:39 Na giełdzie w Mediolanie po największym sesyjnym spadku FTSE MIB w historii (o 16,92 proc.) dziś zabroniona będzie krótka sprzedaż, czyli gra na spadki.

7:37 Struktura inwestorów odbija się na notowaniach spółek z GPW. Zagraniczny kapitał wycofuje się na potęgę, a polskiego jest za mało, by powstrzymać spadki - pisze Kamil Kosiński.

7:34 Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił w czwartek po południu stan wyjątkowy z powodu koronawirusa przewidując, że liczba zachorowań może wzrosnąć w przyszłym tygodniu do 1000. Ostrzegł m.in. przed możliwością zamykania firm i brakami żywności.

7:31 Bezpieczną przystanią znów jest natomiast dolar, którego notowania mocno wczoraj urosły, m.in. kosztem złotego.

Nasza waluta długo dzielnie się trzymała, ale w końcu zaczęła się osłabiać. A to może nie być koniec - pisze Marek Wierciszewski.

7:30 Do zwyżki powróciło złoto, którego notowania mocno spadały, co tłumaczono tym, że inwestorzy musieli sprzedawać aktywo, by uzupełnić depozyty na innych pozycjach. Faktem jest jednak, że w czasie największego od lat krachu kruszec nie był bezpieczną przystanią.

7:23 Indeks giełdy w Australii jako pierwszy wrócił do zielonej strefy w nocy polskiego czasu, notując największe odbicie intraday w historii – z ponad 8-procentowego spadku do 4-procentowej zwyżki.

Analitycy tłumaczą to zastrzykiem płynności, danym przez tamtejszy bank centralny, a także decyzją premiera Scotta Morrisona o powstrzymaniu się przed zamknięciem szkół i transportu publicznego.

W ślad indeksu All Ordinaries podążył indeks NZX50, grupujący walory na giełdzie w Nowe Zelandii.

Na zielono świeciły też o poranku polskiego czasu notowania kontraktów na S&P500, indeks, który zaliczył wczoraj najgorszą sesję od 1987 r.

Pod kreską są indeksy azjatyckie, w tym najwięcej stracił japoński Nikkei (obecnie około 6 proc.), ale wskaźniki mocno odbiły od sesyjnych minimów.

251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE