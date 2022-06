ESG nie może być marketingiem

ESG już dawno przestało być dodatkiem do prowadzonej działalności, a obecnie jest to jedno z kryteriów, które determinuje możliwość pozyskania finansowania z funduszy private equity. Niedostosowanie się do kryteriów zrównoważonego rozwoju znacząco bowiem utrudnia dostęp do kapitału, a w niedalekiej przyszłości całkowicie przekreśli możliwość jego pozyskania. Tendencje do zaostrzania rygorów związanych z ESG wynikają już nie tylko z presji regulatora unijnego, ale są to rzeczywiste oczekiwania inwestorów powierzających swój kapitał funduszom private equity, ponieważ powszechnie wskazuje się, że uwzględnianie ESG w decyzjach inwestycyjnych realnie przekłada się na uzyskiwane stopy zwrotu. Przedsiębiorstwa, które podjęły się zmiany modelu działalności i dostosowały się do wytycznych zrównoważonego rozwoju są bardziej innowacyjne i mniej podatne na zmiany rynkowe, takie jak obecnie trwający kryzys na rynku energetycznym.

W Polsce od 2017 r. obowiązują przepisy nakazujące największym przedsiębiorstwom (jednostkom zainteresowania publicznego, spełniającym szczegółowe kryteria finansowe i zatrudniającym powyżej 500 pracowników) ujawniać dane niefinansowe. Jednak w praktyce nie wszystkie firmy przygotowują raporty, a tylko niewielki odsetek firm uwzględnia w swoich raportach wszystkie trzy filary ESG. Przy tym publikowane materiały to w dużej mierze nieweryfikowalne deklaracje, a nie faktyczne cele i działania, z których przedsiębiorstwo może zostać realnie rozliczone. Tymczasem już za dwa lata staniemy przed koniecznością audytowania raportów niefinansowych. Unia Europejska dąży bowiem do całkowitego wyeliminowania deklaratywności raportów oraz tzw. greenwashingu czyli niezgodnego z prawdą informowania, że działalność spółki jest zrównoważona środowiskowo. To będzie ogromne wyzwanie dla polskich firm, które muszą wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie. Przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz raportu ESG, zgodnego z nowymi regulacjami, dla wielu firm będzie równoznaczne z koniecznością szczegółowej analizy wszystkich obszarów swojej działalności, a nie jest to praca, którą można wykonać w miesiąc. Trzeba mieć świadomość tego, że rodzimi przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do wytycznych ESG, przestaną być konkurencyjni na rynku zachodnim, gdzie ograniczanie emisyjności czy posiadanie polityki dekarbonizacji staje się już standardem.