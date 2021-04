Zima zmroziła cementownie

Cementowa fala

W biegłym roku o 80 proc., do 440 tys. ton, zwiększył się import cementu z Białorusi, w stosunku do 2019 r. To połowa produkcji średniej wielkości zakładu. Import cementu z Ukrainy, wynoszący w 2019 r. 21 tys. ton, wzrósł o 50 proc. - do 32 tys. ton. Statki z Turcji przywiozły 18 tys. ton, o 7 tys. ton mniej niż w 2019 r.