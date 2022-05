Biorąc pod uwagę słabość dolara w ostatnich dniach, sytuacja na złocie rozczarowuje. Z kolei dzisiaj rano notowania kruszcu znajdują się pod presją ze względu na odbicie w górę wartości amerykańskiej waluty.

Patrząc z szerszej perspektywy, złoto pozostaje uzależnione od wyceny dolara, co w kontekście kolejnych kilku miesięcy może zadziałać na korzyść strony popytowej. Wiele zależy od działań banków centralnych, które dotychczas – za sprawą jastrzębiego podejścia Fed – uderzały w wycenę złota. Jednak jeśli ECB będzie dążył do zacieśniania polityki monetarnej w strefie euro, to prawdopodobnie pojawi się większa presja spadkowa na USD, a co za tym idzie, większe naciski na wzrost cen złota.

Notowania złota – dane dzienne