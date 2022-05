Złoto z niewielkim zyskiem

Wzrost cen w kwietniu w USA mierzony wzrostem wydatków na konsumpcję prywatną wyniósł zaledwie 0,2 proc., co jest najniższą wartością do półtora roku. Daje to nadzieję na złagodzenia dotychczasowego nastawienia władz monetarnych w kontekście podwyżek stóp procentowych.

Złoto pozostaje powyżej 200-tu dniowej średniej kroczącej (1842 USD za uncję), ale dynamika wzrostu słabnie, ponieważ rośnie apetyt na ryzyko, co przesuwa kapitał w kierunku bardziej ryzykownych i bardziej dochodowych aktywów – ocenia Ipek Ozkardeskaya, starszy analityk w Swissquote Bank.

Na zamknięciu sesji na Comex, czerwcowe kontrakty na złoto zyskiwały 0,2 proc. drożejąc o 3,70 USD do poziomu 1851,30 USD za uncję.