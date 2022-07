Złoto z piątą tygodniową przeceną

Finisz sesji na giełdzie Comex w przypadku sierpniowych kontraktów wypadł na wysokości 1703,10 USD za uncję, co oznaczało stratę rzędu 0,2 proc. (-2,70 USD). Tymczasem dziennie minimum wypadło na poziomie 1696,60 USD/u.

Sytuacja na rynku metali, w tym szlachetnym jest w ostatnich czasach mało optymistyczna. Skłoniła to m.in. analityków banku UBS do obniżenia prognoz cen złota. Oczekują obecnie, że do końca 2022 r. ten szlachetny metal będzie sprzedawany na poziomie zaledwie 1600 USD za uncję, po czym nastąpi lekkie ożywienie w 2023 r.