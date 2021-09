Cena złota wzrosła we wtorek dzięki słabnięciu dolara. Kurs wrócił powyżej 1800 USD.

Dolar słabł po wiadomości, że inflacja cen detalicznych w sierpniu była niższa niż oczekiwano. Uznano, że da to większą elastyczność bankowi centralnemu w sprawie redukowania ilościowego luzowania polityki monetarnej. Sygnał sugerujący, że Fed może opóźnić redukowanie zakupów obligacji spowodował spadek rentowności papierów skarbowych, co także wsparło notowania złota.

Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 12,70 USD, czyli 0,7 proc., do 1807,10 USD. Ciekawie przedstawiały się notowania palladu. Metal wykorzystywany w katalizatorach aut staniał o 5 proc. do 1975,60 USD. To pierwszy kurs zamknięcia poniżej 2000 USD od lipca ubiegłego roku.