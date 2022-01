Złoty może się osłabiać

"Wydaje się, że złoty wyczerpuje swój limit do umocnienia. Rynek oczywiście dostrzegł podwyżki stóp procentowych w regionie ale nie ma tu wielkiego potencjału do dalszego ruchu EUR/PLN w dół, gdyż realna stopa nadal jest głęboko ujemna, szczególnie w Polsce" - ocenił Przemysław Kwiecień.

"To, co dzieje się globalnie, także nie jest zbyt korzystne dla złotego. Rynek zaczyna dostrzegać, że w 2022 r. płynność globalnie będzie dużo mniejsza. Spodziewam się, że w tym kwartale zasadnym przedziałem dla EUR/PLN będzie 4,50-4,70, a będąc blisko jego dolnego ograniczenia perspektywy dla notowań nie są szczególnie dobre" - powiedział Kwiecień.

W trakcie sesji EUR/PLN dotarł do 4,53, jednak po południu złoty jest o 1 gr słabszy - traci 0,1 proc. do 4,54/EUR. Z kolei USD/PLN rośnie o 0,6 proc. do 4,02, podczas gdy EUR/USD idzie w dół 0,5 proc. w kierunku 1,129.

RYNEK DŁUGU

Na początku tygodnia dochodowości 2-latek lekko wzrosły, poprawiając ok. 10-letnie maksimum do niemal 3,70 proc. Papiery 5-letnie rano mocno rosły i niemal wyrównały 8-letnie maksimum z piątku. Z kolei nowy rekord padł na 10-latkach, które po raz pierwszy od 8 lat przekroczyły poziom 4 proc.

"Na rynku długu rządzą kwestie globalne. Mocny jak na ostatnie lata wzrost rentowności amerykańskich Treasuries przekłada się na wyższe dochodowości u nas. Do tego pierwszy raz od początku pandemii niemieckie Bundy przestały być negatywne, w efekcie krajowe 10-latki przekroczyły w poniedziałek barierę 4 proc., o czym jeszcze kilka miesięcy temu nawet nie myśleliśmy" - zauważył Kwiecień.

"Rentowności mogą jeszcze globalnie rosnąć. Spadek płynności, powodowany zacieśnianiem polityki banków centralnych, w tym Fed, stopniowo będzie się ujawniać i rynek zacznie rozgrywać taki scenariusz. Na ten moment nie wydaje się, żeby krajowe 10-latki miały przekroczyć poziom 4,50 proc., ale ostatnie tygodnie pokazały, że dużo może się wydarzyć" - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w górę o 3 pb do 1,799 proc., a niemieckich rosną o blisko 1 pb i są tuż poniżej bariery 0,0 proc.