Złoty pod ostrzałem z obu stron

Kurs CHF/PLN jest najwyższy od dwóch lat, bo siła franka potęgowana jest przez słabość złotego względem euro

Rodzime banki nie notują zwiększonego napływu pozwów od klientów — posiadaczy kredytów denominowanych w szwajcarskiej walucie. Frank idzie jednak systematycznie w górę i temat może wrócić na tapetę, zwłaszcza jeśli dla frankowiczów korzystny okaże się wyrok TSUE w sprawie niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych. We wtorek 30 lipca notowania CHF/PLN wzrosły do 3,89 zł, są o ponad 2 proc. wyższe niż na początku roku, najwyższe od dwóch lat i mniej więcej w połowie drogi między dołkiem z 2018 r. i szczytem z „czarnego czwartku” 15 stycznia 2015 r. (na zamknięciu kurs spadł do 4,29 zł, w ciągu dnia doszedł jednak do 5 zł).