Złoty w czwartek rano bez zmian

Złoty podczas handlu w czwartek rano nie notuje zmian wobec środowych kwotowań euro. Za europejską walutę po godz. 8.15 trzeba było zapłacić 4,65 zł – tyle samo co w środę ok. godz. 18.00.

Bez zamian pozostaje też kurs polskiej waluty wobec dolara, który w czwartek rano, podobnie jak w środę wieczorem, kosztuje 4,26 zł.

Również kwotowania franka szwajcarskiego nie zmieniły się w czwartek rano – kosztuje on 4,57 zł, tyle samo co w środę ok. godz. 18.00.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Analitycy zwracali uwagę, że ruch ten ma na celu umocnienie złotego.