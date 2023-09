Znamy dostawców laptopów za ponad 300 mln zł

W ostatnie turze rozstrzygnięć przetargów na laptopy dla czwartoklasistów do grona firm dostarczających sprzęt uczniom dołączyły Galaxy Systemy Informatyczne, Euvic Solutions i właściciel Media Expert – Terg.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) ogłosiło zwycięzców w 23 ostatnich postępowaniach wykonawczych w przetargu na laptopy dla czwartoklasistów. Zamówienia niemal o równej wartości trafiły do trzech wykonawców.

Dziewięć postępowań wykonawczych wygrał Terg - właściciel sieci Media Expert. Dostarczy on łącznie 34,75 tys. laptopów o łącznej wartości 101 mln zł. Przypomnijmy, że oferowany przez niego model to Lenovo V15 G3 IAP CTO.

Siedem postępowań wykonawczych wygrał Euvic Solutions. Dostarczy do szkół 34,75 tys. laptopów Lenovo V15 G3 IAP CTO za 101,2 mln zł.

Także siedem zamówień pozyskało Galaxy Systemy Informatyczne. Łącznie dostarczy 34,84 szt. sprzętu o łącznej wartości blisko 101 mln zł. Ten wykonawca także dostarczy Lenovo V15 G3 IAP CTO.

Wcześniej COAR w ramach przetargu na laptopy rozstrzygnął postępowania za ponad 830 mln zł. Najwięcej zleceń zdobyły konsorcja Suntar i Integrated Solutions oraz MDP Polska.

Sprzęt ma trafić do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów. W sumie w ramach programu „Laptop dla Ucznia” czwartoklasistom przekazanych zostanie 394 346 laptopów za kwotę ponad 1,149 mld zł. Do tej pory dostarczono ponad 51 tys. laptopów do 1866 szkół. Dostawy sprzętu na terenie całej Polski odbywają się każdego dnia.