Znany aktor ambasadorem Santander Bank Polska

Santander Bank Polska rozpoczął współpracę z Marcinem Dorocińskim. Aktor będzie m.in. promować akcje charytatywne banku.

Współpraca banku i aktora, znanego z zaangażowania w tematy ważne społecznie, rozpoczęła się nietypowo - od opublikowanego na portalach społecznościowych nagrania, wykonanego przez Marcina Dorocińskiego we własnym domu. W materiale aktor zachęca do udziału w zbiórce charytatywnej rozpoczętej przez bank i Fundację Santander. Oprócz 2-milionowej darowizny dla polskich szpitali bank podwoi kwoty wpłacane przez darczyńców i przekaże je na zakup niezbędnego służbom medycznym sprzętu i wyposażenia potrzebnego do walki z koronawirusem. Nagranie można obejrzeć np. na Facebooku Santander Bank Polska.



– Decyzję o współpracy z Marcinem podjęliśmy na początku tego roku. Zarówno nam, jak i Marcinowi bardzo zależało, żeby naszą współpracę opierać na wartościach i ideach, które dla banku i dla Marcina są niezwykle ważne, w tym między innymi działanie na rzecz środowiska i szeroko rozumiane zaangażowanie społeczne. Dlatego, gdy cały świat tak niespodziewanie znalazł się w nadzwyczajnie trudnej sytuacji, widzieliśmy, że musimy działać tu i teraz. Wspólnie zachęcamy dziś do wsparcia akcji na rzecz szpitali, bo jak mówimy w kampanii – chcemy jak najszybciej wrócić do świata, który kochamy. Liczne aktywności Marcina oraz odpowiedzialna społecznie postawa są nam bliskie. Współpraca z Marcinem pozwoli nam w jeszcze bardziej zauważalny sposób mówić o tym, co ważne dla nas wszystkich – komentuje Artur Sikora, dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Santander Bank Polska.

Marcin Dorociński jest znany z promowania marek dużych firm. Reklamował już narodowego ubezpieczyciela (PZU) i niemiecką markę samochodową (Opla). Więcej na ten temat w archiwalnym artykule "PB", który można przeczytać TUTAJ.



– Zostałem ambasadorem Santander Bank Polska dlatego, że ten bank jest taki jak ja – jest zaangażowany społecznie. Doceniam również, że dziś, w tych trudnych czasach, jego pracownicy działają charytatywnie i pomagają potrzebującym. To bank skoncentrowany na człowieku. Dlatego do niego dołączam, na razie z domu, ale już wkrótce w wielu kampaniach – zapowiedział Marcin Dorociński.



Marcin Dorociński to aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Był sześciokrotnie nominowany do Orłów za pierwszoplanowe role w filmach Boisko bezdomnych, Rewers, Róża, Obława i Jack Strong oraz za drugoplanową w filmie Moje córki krowy. Na scenie warszawskiego Teatru Dramatycznego pracował m.in. z Grzegorzem Jarzyną, Krystianem Lupą, Krzysztofem Warlikowskim i Agnieszką Glińską.

