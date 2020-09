Szwed: fala zwolnień przed nami

Póki co, dane dotyczące wzrostu bezrobocia w kwietniu są pozytywne, bo wzrost o 0,3 proc., do 5,7 proc., to dobre dane - mówił w środę wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Jak jednak dodał, fala zwolnień jest wciąż przed nami.