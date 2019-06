Zosi samosi biznes nie znosi

Komunikatywność, zaufanie, umiejętność dzielenia się władzą – po tym poznać, że mamy do czynienia z prawdziwym szefem, a nie z przebierańcem w drogim garniturze

Słyszeliście o syndromie zosi samosi? Z jego powodu szefowie obawiają się delegować swoje obowiązki podwładnym lub partnerom biznesowym. Od tego ograniczenia nie był wolny dr Andrzej Jeznach, psycholog i przedsiębiorca z dużym doświadczeniem, który od lat współpracuje z chińskimi dostawcami. Za oczywistość uważał, że to on odwiedza zakłady, którym składał swoje pierwsze większe zamówienia. Pewnego razu jednak, gdy pakował walizkę przed kolejną podróżą do Shanghaju bądź Shenzhen, stwierdził, że to błąd.