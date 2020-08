ZUS: firmy w pełni skorzystają ze zwolnienia z opłacania składek

ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 września. ZUS wskazuje, że skorzysta z nich 800 tys. firm.

Przepisy o zwolnieniu z opłacania składek znalazły się w nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników, która została opublikowana w czwartek w Dzienniku Ustaw.



Według ZUS dzięki nowelizacji ustawy firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, albo miały nadpłatę, która automatycznie zaliczyła im się na poczet składek, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone.



W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po wejściu w życie tych przepisów.



W wyniku nowelizacji nadpłaty na kontach firm w ZUS zostaną przywrócone. Wnioski o zwrot nadpłaty będzie można składać dopiero po tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy sprawę zwolnienia ze składek. Zakład poinformuje o tym na Platformie Usług Elektronicznych lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty. ZUS rozpocznie ponowne rozpatrywanie spraw po 20 września, zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem.



Jak przekazał ZUS, w ramach tarczy antykryzysowej umorzono składki za marzec, kwiecień i maj dla ok. 2 mln firm na kwotę ok. 12 mld zł. W praktyce – jak zaznacza Zakład – ochroną objęto 6,5 mln miejsc pracy. ZUS zwraca uwagę, że kwota umorzenia byłaby jeszcze większa, ale niektóre firmy omyłkowo lub z powodu obaw opłaciły składki za kwiecień i maj, choć wnioskowały o zwolnienie za te miesiące. Przedsiębiorcy mogli starać się o zwrot nadpłaconych składek. Z różnych względów część z nich jednak tego nie zrobiła.



"Zaobserwowaliśmy ten problem już w marcu i w wyniku poprzednich zmian legislacyjnych za ten miesiąc zwolnienie przysługuje bez względu na fakt opłacenia składek albo posiadania nadpłaty. Analiza stosowania prawa w kolejnych miesiącach wskazała, że konieczne jest wprowadzenie tej zasady również w odniesieniu do kwietnia i maja” – wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.



"Natychmiast zaproponowaliśmy zmianę przepisów. Nasza propozycja została pozytywnie przyjęta. Dzięki zmianom więcej firm będzie mogło w pełni skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Zdajemy sobie sprawę, że na te zmiany czekali niektórzy przedsiębiorcy" – dodaje szefowa ZUS.



Zakład co roku informuje wszystkich płatników o ich saldzie w ZUS. Dzięki temu mają pełną wiedzę na temat tego, czy mają nadpłatę albo zadłużenie. Po uruchomieniu tarczy antykryzysowej Zakład informował, że płatnicy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek, a mają nadpłatę w ZUS, powinni złożyć wniosek o jej zwrot. W przeciwnym razie nadpłata pokryje należności za zwolnione miesiące.



ZUS podkreśla, że obecna nowelizacja wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców.