Zwolnienia w portalu pracy dla informatyków

Ostatnie miesiące obfitują w informacje o zwolnieniach w polskiej branży IT. W PB pisaliśmy o redukcjach w Netguru, STX Next, TenderHut, Comarchu, czy No Fluff Jobs. Teraz na sporą redukcję zdecydował się Just Join IT - właściciel dynamicznie rosnących portali pracy: justjoin.it, rocketjobs.pl oraz hellohr.pl.

„Potwierdzamy, że z końcem czerwca podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu współpracy z 40 członkami zespołów Just Join IT oraz RocketJobs.pl, co na dzień ogłoszenia zmian stanowiło 18 proc. łącznej liczby pracowników. Wcześniej, w marcu 2023 r., rozstaliśmy się z 18 osobami” – informuje spółka w odpowiedzi na pytania PB.

Zapewnia, że wszyscy odchodzący pracownicy otrzymali pełne wsparcie w zakresie poszukiwania nowego miejsca pracy oraz rekomendacje. Zwraca też uwagę, że w pierwszych dwóch kwartałach rozstawała się z pracownikami również z innych przyczyn, w tym z ich inicjatywy, regularnie też zatrudniała.

Na koniec 2022 r. załoga Just Join IT liczyła 220 osób. W marcu 2023 r. na pokładzie były 234. Obecnie zatrudnienie wynosi 176 pracowników. Czerwcowa zwolnienia najprawdopodobniej zakończą proces redukcji zatrudnia w spółce.

Firma Just Join IT powstała w Trójmieście w 2017 roku z inicjatywy Piotra Nowosielskiego. Obecnie spółka posiada biura w sześciu miastach w Polsce: Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. W 2022 r. jej serwisy odwiedziło łącznie ponad 10 mln osób, a zamieszczone w nich ogłoszenia o pracę wyświetlono ponad 100 mln razy. Z usług spółki skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy firm.

W 2021 r. spółka zwiększyła przychody do 42,6 mln zł z 12 mln zł rok wcześniej. Zysk wzrósł do 14,4 mln zł z 3,6 mln zł. Wyniki za 2022 r. nie są jeszcze dostępne, ale najprawdopodobniej miniony rok przyniósł kolejne wzrosty.

„Przez ostatnich sześć lat byliśmy beneficjentem wzrostów na rynku pracy, tworząc najszybciej rozwijającą się grupę branżowych portali pracy w Polsce. Nie udało nam się jednak uniknąć skutków spowolnienia gospodarczego, które swoją skalą przerosło nasze przewidywania” – informuje spółka.

Just Join IT od momentu założenia w 2017 r. rozwija się bez zewnętrznego finansowania.

„Szybkie skalowanie biznesu bez zewnętrznego finansowania wymusza większą ostrożność i wiąże się niestety również z tym, że przy tak dużych zmianach sentymentu na rynku pracy, szczególnie w branży IT, musimy się do niego dostosować. Redukujemy koszty dla osiągnięcia rentowności i powrotu na ścieżkę wzrostu” – podaje spółka.