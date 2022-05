Niższe zyski Allegro przy rosnącej sprzedaży

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zysk netto Allegro spadł o 38 proc. w I kwartale do 166,9 mln zł. Osłabienie wyniku spółka tłumaczy inwestycjami w przyszły wzrost.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) wzrosła o 12,8 proc. w I kwartale do 10,82 mld zł, a przychody wzrosły o 15,1 proc. do 1,2 mld zł. Zysk EBITDA był o 18 proc. niższy niż rok wcześniej i sięgnął 432,5 mln zł. W ujęciu skorygowanym spadł o 13,6 proc. do 462,9 mln zł. Liczba aktywnych kupujących wzrosła w I kwartale o 0,6 proc. do 13,4 mln, a GMV na jednego aktywnego kupującego wzrosło o 14,2 proc. do 3265 zł.