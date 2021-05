Notowany na GPW producent wina zarobił w trzy kwartały więcej, niż miał zarobić w rok. Duży wzrost odnotował poza Polską.

„Ambra przejdzie pandemiczny kryzys bez dużych szkód” – napisał w kwietniowej rekomendacji „kupuj” Marcin Palenik, analityk DM Millenium. Obecny na giełdzie producent i dystrybutor wina potwierdził jego słowa wynikami za III kw. roku obrotowego 2020/21 (styczeń-marzec). Przychody zwiększył r/r o 24 proc., do 132,5 mln zł, a 1,2 mln zł straty operacyjnej zamienił w 6,6 mln zł zysku.

Zyski ponad prognozę

W ciągu trzech kwartałów spółka wypracowała 520,1 mln zł przychodów (+10,1 proc.), 37,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (+17 proc.), 64,9 mln zł operacyjnego (+18,3 proc.) i 82 mln zł EBITDA (+16,5 proc.). Wspomniany analityk prognozował podobny poziom zysku netto w całym roku obrotowym, a taki EBIT i EBITDA dopiero w przyszłym. Firma musiałaby więc odnotować w ostatnim kwartale stratę, by nie sprostać oczekiwaniom.

– Jeżeli utrzymamy tempo wzrostu z początku kwartału, osiągniemy zysk, a w konsekwencji przewyższymy oczekiwania analityka. Pandemia spowodowała okresowe ograniczenia w handlu i działalności sektora HoReCa, naszego znaczącego odbiorcy, więc ostatni i obecny kwartał będzie miał bardzo dużą dynamikę. W średnioterminowej perspektywie spodziewamy się powrotu do wzrostu na poziomie 5-10 proc. – mówi Piotr Kaźmierczak, wiceprezes Ambry.

Dynamiczny wzrost w Czechach, Rumunii i na Słowacji

Menedżer informuje, że III kw. miał najwyższą dynamikę ze wszystkich w tym roku. Czynniki wpływające na wzrost pozostają, jego zdaniem, takie same jak w poprzednich.

– Wino to w Polsce drugi po whisky najszybciej rosnący segment rynku alkoholi – w 2020 r., według Nielsena, wzrost wyniósł ok. 10 proc. rok do roku, a w ostatnich miesiącach przekroczył 15 proc. Ponadto wzmacnia się pozycja naszych wiodących marek win stołowych, m.in. Fresco, Winiarni Zamojskiej i dystrybuowanej przez nas Portady – wyjaśnia Piotr Kaźmierczak.

Podkreśla, że w Polsce spółka jest liderem sprzedaży wina wśród producentów i dystrybutorów, z ok. 20-procentowym udziałem w rynku. Natomiast za granicą ma jeszcze wiele do zrobienia, dlatego też sprzedaż w Czechach i na Słowacji (odpowiadających łącznie za 10 proc. przychodów) wzrosła po trzech kwartałach o około połowę, a w Rumunii (15-procentowy udział) - o 18 proc.

– To efekt wciąż niskiej bazy, a także naszej wieloletniej pracy. Spożycie wina musującego w Czechach jest w przeliczeniu na osobę czterokrotnie wyże wyższe niż w Polsce, więc wielkość rynku jest zbliżona, a nasza marka Mucha Sekt jest druga pod względem popularności. Natomiast w Rumunii dzięki przejętej przez nas przed laty lokalnej marce Zarea jesteśmy liderem rynku win musujących, a w 2014 r. weszliśmy z nią w segment brandy i sukcesywnie zwiększamy udziały – komentuje wiceprezes Ambry.

Wielomilionowe inwestycje w zakłady: Kilkuletni program inwestycyjny Ambry, której wiceprezesem jest Piotr Kaźmierczak, uwzględnia modernizację, automatyzację i rozbudowę obu winiarni – w Polsce i w Rumunii. Spółka zakłada, że roczne wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 20 mln zł pozwolą osiągnąć cel. materiały prasowe

Perspektywa stabilnego rozwoju

Marcin Palenik prognozuje, że spółka osiągnie w roku obrotowym 736 mln zł przychodów, 70,2 mln zł zysku operacyjnego, 86,1 mln zł EBITDA i 43 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jedną akcję wycenia docelowo na 28,6 zł. Notowania spółki na razie przekraczają 22 zł, co daje ponad 560 mln zł kapitalizacji.

„Pomimo braku spektakularnych projektów inwestycyjnych spółka nadal będzie rozwijać się organicznie […] Oczekujemy, że wzrost organiczny pozwoli grupie Ambra zwiększać przychody o 8,4 i 7 proc. w kolejnych dwóch latach obrotowych” – pisze analityk DM Millenium.