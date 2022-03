Zysk Bank of China wzrósł najmocniej od 2013 r.

Jeden z największych chińskich pożyczkodawców podał we wtorek, że jego zysk netto wzrósł w 2021 r. o 12,3 proc. do 216,6 mld CNY (34 mld USD). Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 209,8 mld CNY.

Konkurencyjny Bank of Communications również przedstawił swoje wyniki we wtorek. Jego zysk okazał się najwyższy od 10 lat. Jeszcze dziś można spodziewać się rocznego raportu China Construction Bank. Inni najwięksi krajowi pożyczkodawcy, Industrial & Commercial Bank of China oraz Agricultural Bank of China opublikują sprawozdania w środę.

Chiński sektor bankowy odradza się po tym, gdy władze zdecydowały się ustabilizować wzrost gospodarczy i złagodzić ograniczenia dotyczące zaciągania nowych kredytów. Wyzwania stojące przed pożyczkodawcami narastają w związku z kryzysem na rynku nieruchomości oraz kolejnymi falami pandemii, które skutkują twardymi lockdownami w niektórych regionach (obecnie w Szanghaju).