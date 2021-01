Zysk Eli Lilly w górę o 41,5 proc.

Amerykański koncern farmaceutyczny odnotował w czwartym kwartale 2020 roku wzrost zysków o 41,5 proc. To zasługa większego popytu na leki przeciwcukrzycowe oraz objawową terapię COVID-19.

Zysk netto Eli Lilly w kwartale zakończonym 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2,12 mld USD, czyli 2,32 USD na akcję. Rok wcześniej było to 1,50 mld USD, czyli 1,64 USD na akcję. Z wyłączeniem pozycji jednorazowych, skorygowany zysk na akcję wzrósł z 1,73 USD do 2,75 USD.

Przychody wzrosły o 22 proc. do 7,44 mld USD, powyżej konsensusu FactSet wynoszącego 7,27 mld USD.

Firma osiągnęła 850 mln USD przychodów ze sprzedaży bamlaniwimabu, leku stosowanego do łagodzenia objawów COVID-19, któremu przyznano zezwolenie na użycie w nagłych wypadkach. Koncern farmaceutyczny podał, że ​​dostarczył rządowi USA 950 tys. dawek tego medykamentu i przyjął zamówienie na kolejne 500 tys. dawek, które mają trafić do amerykańskich placówek zdrowotnych do 31 marca.

Eli Lilly prognozuje, że w 2021 roku skorygowany zysk na akcję wyniesie od 7,75 do 8,40 USD. Przychody mają znaleźć się w przedziale od 26,5 do 28 mld USD. Akcje koncernu farmaceutycznego w ciągu ostatnich 3 miesięcy do czwartku wzrosły o 58,5 proc.