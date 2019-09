Zysk PGE w wyniósł 1,702 mld zł

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszej połowie 2019 roku 1.702 mln zł wobec 1.281 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 2.446 mln zł wobec 1.859 mln zł zysku rok wcześniej (wzrost o 32 proc. rdr).



EBITDA wzrosła do 4.395 mln zł z 3.703 mln zł w I połowie 2018 roku (wzrost o 19 proc. rdr). Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł.



Wynik EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 3,3 mld zł, czyli o 13 proc. mniej niż rok temu.



Spółka podała, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 2.106 mln zł, a segmentu Dystrybucja 1.211 mln zł. Zysk EBITDA w Obrocie wyniósł w I półroczu 473 mln zł, w segmencie Energetyka Odnawialna 310 mln zł, a w segmencie Ciepłownictwo 772 mln zł.



Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w I półroczu 2019 roku 18.236 mln zł wobec 12.871 mln zł rok wcześniej.



W samym II kwartale 2019 roku zysk netto PGE, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 1.117 mln zł, co oznacza wzrost o 223 proc. rdr. EBITDA wzrosła o 68 proc. rdr do 2,5 mld zł, a EBITDA powtarzalna spadła o 12 proc. rdr do 1,41 mld zł.



W I półroczu 2019 r. grupa PGE wyprodukowała 29,5 TWh energii elektrycznej, z czego 17,06 TWh (o 12 proc. mniej niż w ubiegłym roku) pochodziło z węgla brunatnego. Spadek wynika z mniejszego obciążenia i modernizacji Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów.



Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 8,72 TWh, co oznacza spadek o 15 proc. rdr. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.



O 1 proc. wzrósł wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2019 r. wyniósł 2,26 TWh. Produkcja energii z wiatru wzrosła o 28 proc. Większe wolumeny produkcji PGE osiągnęła także w przypadku produkcji z biomasy (wzrost o 14 proc.) oraz w elektrowniach wodnych (wzrost o 8 proc.). Zwiększona produkcja ze źródeł niesterowalnych przełożyła się na 65 proc. wzrost produkcji w elektrowniach szczytowo-pompowych.



Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym półroczu 18,13 TWh, co oznacza wzrost o 1 proc. rdr.



Nakłady na inwestycje w I półroczu wyniosły w grupie 2,5 mld zł i były o 13 proc. większe rdr.