Chiński producent smartfonów i elektroniki odnotował w drugim kwartale rekordowy wzrost przychodów - o 64 proc. rok do roku. Zysk netto okazał się wyższy aż o 87,4 proc. w ujęciu rocznym, pisze Reuters.

Przychody w drugim kwartale wzrosły rok do roku z 53,54 do 87,8 mld juanów (13,56 mld USD). Analitycy oczekiwali, że wyniosą 84,53 mld juanów.

Zysk netto wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 87,4 proc. do 6,32 mld juanów, co również przebiło szacunki.

Według firmy badawczej Canalys, udział Xiaomi w globalnym rynku smartfonów wzrósł o 83 proc. rok do roku. Firma w okresie od kwietnia do czerwca sprzedała 52,8 mln telefonów, co zapewnia jej drugie miejsce w rankingu. Pierwsze zajmuje koreański Samsung.

Ekspansja Xiaomi przyspieszyła po nałożeniu sankcji na Huaweia przez amerykański rząd. Od tego momentu potężny wzrost sprzedaży odnotowały także inne chińskie firmy zajmujące się produkcją smartfonów - Oppo i Vivo.