Amerykańska firma produkcyjna poinformowała we wtorek o wyższym od oczekiwań zysku za czwarty kwartał 2020 roku. Lepszym wynikom finansowym sprzyjały niższe koszty oraz wzrost popytu na produkty bezpieczeństwa osobistego i artykuły do ​​pielęgnacji domu, pisze Reuters.

Firma 3M odnotowała duży popyt na jednorazowe maski oddechowe, środki do dezynfekcji rąk i okulary ochronne w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Jej produkty do majsterkowania, taśmy malarskie ScotchBlue i oczyszczacze powietrza Filtrete również zyskały na popularności, ponieważ ludzie pozostawali w domach podczas kryzysu zdrowotnego.

Przychody 3M w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła o 5,8 proc. do 8,6 mld USD. Analitycy oczekiwali, że będzie to 8,4 mld USD. Zysk wzrósł o 43 proc. do 1,4 mld USD, czyli 2,38 USD na akcję. Prognozy ekonomistów zakładały zysk na poziomie 2,15 USD na akcję. Koszty badań i rozwoju spadły o 12 proc., a koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne spadły o około 3 proc.

Firma poinformowała, że spodziewa się wzrostu przychodów w 2021 roku w przedziale od 5 do 8 proc. Roczne zyski mają zamknąć się w przedziale od 9,20 do 9,70 USD na akcję.