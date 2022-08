11 bit studios: duża poprawa w projekcie „P8”

Problemy z „P8” widać już od jakiegoś czasu, m.in. opóźnienie w realizacji kamienia milowego czy odejście kluczowych menedżerów projektu. Identyfikuję obecnie trzy możliwe scenariusze. Pierwszy to kontynuacja projektu. To scenariusz bazowy i wydaje się, że najbardziej prawdopodobny. Drugi to częściowy odpis na projekt i próba wykorzystania poczynionych prac do stworzenia innej gry. Trzeci to anulowanie projektu i całkowity odpis. To zdecydowanie najgorszy scenariusz, ponieważ generuje konieczność odpisu wszystkich prac i pojawia się luka wydawnicza. Wydaje się też najmniej prawdopodobny, aczkolwiek nie niemożliwy. Trzeba pamiętać, że spółka pracuje równolegle nad trzema projektami. To bardzo trudne zadanie, które generuje ryzyko biznesowe.

Premiery „Frostpunka 2” spodziewam się w pierwszej połowie 2023 r. W ciągu kwartału od premiery zakładam sprzedaż około 1 mln sztuk, a w ciągu roku 1,8 mln. Spodziewam się, że premiera „The Alters” odbędzie się w 2024 r. Prognozuję 1,7 mln sprzedanych sztuk gry w ciągu roku od premiery tylko na PC.

Moja prognoza zakłada, że w II kw. spółka zanotowała 21 mln zł przychodów i wypracowała 8 mln zł zysku netto. Zakładam, że istotny wpływ na wyniki miały umowa z Netfliksem oraz przedłużenie gamepassu na „Frostpunka” i „Moonlightera” — ich łączny wpływ na sprzedaż szacuję na około 6,5 mln zł.