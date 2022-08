11 bit studios: kamień milowy opóźnił raport

11 bit studios poinformowało, że zamiast w pierwotnie planowanym terminie, czyli 25 sierpnia, sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze opublikuje dopiero 30 września. Tak duże opóźnienie terminu publikacji sprawozdania jest raczej nietypowe dla spółek z głównego rynku GPW. Jak się okazuje, powód opóźnienia to kolizja terminów.

– Po konsultacji z audytorem zdecydowaliśmy się przesunąć termin publikacji z uwagi na fakt, że w najbliższych tygodniach zamykamy ważne etapy w produkcji gier, tzw. kamienie milowe. Chcemy, żeby raport półroczny uwzględniał te wydarzenia i dzięki temu był bardziej kompletny oraz zawierał wszystkie interesujące rynek kapitałowy informacje – mówi Przemysław Marszał, prezes 11 bit studios.

Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, że gra o roboczym tytule „P8” jest opóźniona. Zaplanowany na wiosnę 2022 r. kamień milowy nie został zrealizowany i miał zostać ukończony właśnie w III kw.

Wydarzenie, które potencjalnie mogłoby mieć wpływ na wyniki 11 bit studios powiązane z kamieniem milowym, to anulowanie projektu, które spowodowałoby dokonanie odpisów. 11 bit studios nie odpowiedziało na pytanie, czy rozważa rezygnację z „P8”. Od osób zbliżonych do dewelopera można jednak usłyszeć, że to scenariusz skrajnie pesymistyczny, a decyzja o przełożeniu publikacji wynika raczej z ostrożności audytora niż wysokiego prawdopodobieństwa takiego scenariusza.

„P8” to obecnie największy projekt 11 bit studios. Według ostatnich informacji pracuje nad nim 45 osób, a docelowo zespół ma liczyć około 70-80. Do tej pory koszty poniesione na grę to kilkanaście milionów złotych. Na ryzyko anulowania projektu i jego częściowego odpisu zwracał uwagę w ostatniej rekomendacji Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM.

„Naszym zdaniem wyzwania, które stanęły przed spółką, nie dotyczą kwestii technicznych/produkcyjnych, a implikacji , która powoduje, że cały produkt pasuje do przewodniej wizji 11b czyli . Uważamy jednak, że deweloper ma dokładny plan, jak poradzić sobie z tymi przeciwnościami” – napisał w rekomendacji opublikowanej 21 czerwca.

Analityk spodziewa się, że łączny budżet gry wyniesie 54 mln zł, w tym 9 mln zł na marketing, a jej premiera odbędzie się w okolicach IV kw. 2024 r. Zakłada sprzedaż 2 mln szt. gry w ciągu roku od premiery.