13 kluczowych rekomendacji dla akcji z GPW

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Analitycy z Biura Maklerskie mBanku w zaktualizowali listę polecanych spółek i odnieśli się do perspektyw wybranych giełdowych branż.

W przeglądzie miesięcznym, wydanym 3 czerwca, w zestawie kluczowych rekomendacji znalazło się 13 podmiotów, w tym tylko trzy, które były w nim w raporcie z początku maja. To w komplecie ubiegłoroczni giełdowi debiutanci: Shoper, Grupa Pracuj i STS Holding. Ich kursy są znacznie niższe niż w ofertach publicznych, a najbardziej przeceniono firmę bukmacherską - o 38 proc. W wydanej 30 maja rekomendacji Piotr Poniatowski, analityk biura, podtrzymał rekomendację “kupuj”, ale cenę docelową zmniejszył z 30 do 22,5 zł (w IPO akcje sprzedawano po 23 zł). Uzasadnił to obniżeniem długoterminowych prognoz.