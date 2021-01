25 lat podróży w dynamicznym świecie elektroniki

Masters to dynamicznie rozwijająca się firma sprzedająca komponenty elektroniczne ze 100-procentowym polskim kapitałem. Jej historia zaczęła się 25 lat temu wraz z otwarciem pierwszej placówki w Gdańsku.

Na przestrzeni ćwierć wieku przedsiębiorstwo zwielokrotniło swoje przychody, znacznie zwiększyło portfolio oferowanych usług i dokonało wielu inwestycji w nowoczesne technologie. Dzięki temu firma systematycznie obecna jest wśród laureatów Gazel Biznesu.

Dzięki szerokiemu portfolio usług Masters jest firmą zajmującą wysokie miejsce na rynku elektronicznym w Polsce. Rozwój i inwestycje w nowoczesne technologie sprawiają, że firma skutecznie podąża za światowymi trendami. Historia Masters pokazuje, że polskie firmy potrafią osiągnąć sukces nawet bez wsparcia zagranicznego kapitału.

Zaczęło się od małego biura

Początki firmy przypadają na lata 90. Wszystko zaczęło się od kameralnego biura, kilku pracowników, dużego zapału i wizji rozwoju. Od tego czasu branża elektroniczna uległa znaczącemu przeobrażeniu. Dziś Masters zatrudnia ponad 100 osób, ma własną halę produkcyjną i kilka magazynów. Posiada siedem biur ulokowanych w różnych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, a nawet Pradze. Oprócz standardowej oferty, czyli sprzedaży komponentów i podzespołów elektronicznych, firma poszerzyła swoje usługi, tak by nie zatrzymując się w poprzedniej dekadzie, wejść w innowacyjny XXI wiek. Masters udziela profesjonalnego wsparcia technicznego, doradza, jakie komponenty dobrać pod względem oszczędności i dopasowania do danego projektu. Oferuje również usługi szkoleniowe i projektowe.

W historii przedsiębiorstwa można zaobserwować kilka kamieni milowych, które pozwoliły na ciągły wzrost. Jednym z nich było z pewnością wybudowanie nowoczesnej siedziby pod Gdańskiem. Powiększona przestrzeń biurowa umożliwiła wzrost zatrudnienia, szczególnie kadry średniego szczebla. Wyspecjalizowani inżynierowie stali się kluczowym składnikiem firmy, oferując klientom pożądane wsparcie techniczne podczas prac nad projektami.

Kolejnym ważnym momentem dla firmy było wybudowanie własnej hali produkcyjnej zgodnie z potrzebami montażowymi klientów, uzupełniając ofertę komponentową. Dzięki temu firma poszerzyła swoją ofertę o kolejną usługę – koordynację produkcji kontraktowej. Masters oferuje obecnie kompleksowe usługi montażu modułów elektronicznych, głównie koordynując dostawy z wykorzystaniem własnych linii dystrybucyjnych. Zapewnia pełną obsługę od momentu złożenia zapytania aż po wyrób gotowy, wysyłany we wskazane lokalizacje.

Kluczowym wydarzeniem w historii Masters było również wejście na światowy rynek i rozpoczęcie współpracy z międzynarodowymi producentami. Partnerstwo z takimi firmami jak STMicroelectronics (światowym potentatem w produkcji układów scalonych i mikrokontrolerów), Panjit, Chilisin, FANSO czy SIMCom, umożliwiło zarówno poszerzenie portfolio produktowego, jak i zaoferowanie realnego długoterminowego wsparcia dla projektów prowadzonych przez klientów. Przyczyn sukcesu Masters należy upatrywać również w otwartym i elastycznym podejściu do potrzeb finansowych klientów.

– Zdajemy sobie sprawę, że kapitał, szczególnie na wstępnym etapie funkcjonowania naszych klientów, to zasób rzadki. Szukamy więc wspólnie możliwości sfinansowania ich projektów, na razie z pełną skutecznością – mówi Jakub Więcek, dyrektor finansowy w Masters.

Komponenty i zaawansowane projekty

Rdzeniem działalności Masters jest sprzedaż komponentów elektronicznych uzupełniona o usługi dodatkowe ważne z punktu widzenia potrzeb rynkowych. Powstanie działu badawczo-rozwojowego (R&D) było naturalnym krokiem na drodze rozwoju. Wsparcie w ramach prac badawczo-rozwojowych stanowi wartość dodaną dla klientów. Inwestycja w nowoczesne, innowacyjne technologie pozwoliła poszerzyć działalność przedsiębiorstwa o connectivity i software.

– Od kilku lat mam przyjemność tworzyć i rozwijać od podstaw założenia funkcjonalne wyspecjalizowanej jednostki w firmie Masters. Inwestując w badania, zdecydowaliśmy się działać w modelu zrównoważonym w relacji do pozostałych obszarów działalności firmy na kanwie potrzeb zmieniającego się rynku elektronicznego. Potencjał firmy opiera się na ludziach, dla których technologia nie stanowi jedynie płaszczyzny wyzwań zawodowych, lecz jest przede wszystkim pasją. Nasze działania związane są z tworzeniem i rozwojem narzędzi wsparcia, w szczególności nowych układów prototypowych oraz własnego projektu tzw. mini-applications. Ostatnie lata to także decyzja o stworzeniu własnej oferty unikatowych i zaawansowanych modułów SoM wyposażonych w moduły radiowe, w tym 5G – mówi Jerzy Kozieł, head of R&D w Masters.

Firma podąża za trendami światowymi, intensywnie rozwijając takie technologie jak sztuczna inteligencja czy urządzenia smart home. Masters poszerzyła swoją działalność o obszar projektowy, wykonując projekty klienckie w formie B2B2S. Zakłada wsparcie zarówno dla projektów z grupy redesignu, jak i projektów prowadzonych od etapu założeń.

Transfer wiedzy i fotowoltaika

Masters jest też odpowiedzialna za stworzenie unikalnego panelu dedykowanych szkoleń w zakresie projektowania i programowania. Powstał z potrzeby poszerzenia wsparcia technicznego dla klientów o transfer wiedzy i technologii. Transfer know-how pozwala uczestnikom na bycie bardziej konkurencyjnym dzięki możliwości szybszego wprowadzenia danego produktu na rynek (time-to-market).

Niezależnie od oferowania całego spektrum komponentów i podzespołów elektronicznych, Masters od wielu lat wspiera również inicjatywy prośrodowiskowe oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Po wielu latach prowadzenia badań nad fotowoltaiką firma utworzyła odrębną markę o nazwie SunCurrent, która oferuje kompleksowe usługi zawiązane z fotowoltaiką (B+R, konsultacje, montaż, serwis) oraz własne konstrukcje urządzeń i aplikacji mające zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych.