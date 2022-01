1. Notowania Allegro rosną, mimo że analitycy Trigona uważają, że dane o stabilnym ruchu na konkurencyjnej platformie Amazona są lekko negatywne dla giełdowej firmy. Z drugiej jednak strony zwracają uwagę, że popularność Aliexpressu po raz pierwszy była niższa niż Amazona, co może sugerować, ze chiński gigant nie będzie zagrożeniem dla Allegro w długim terminie.

2. W górę idzie kurs Banku Pekao. Branży bankowej sprzyjają oczekiwane podwyżki stóp procentowych (o ich wymiernych skutkach właśnie poinformował Santander).

3. Kurs Milkilandu rośnie po korekcie na fali rosnących cen produktów mlecznych. Na giełdzie w Chicago kontrakty na masło podrożały do najwyższego poziomu od 2017 r., a serwatka jest najdroższa od 2014 r.

4. Kurs XTPL rośnie przy zwiększonych obrotach. Na przemysłowe wdrożenie przyjdzie giełdowej spółce zajmującej się nanodrukiem jeszcze zaczekać, ale tegoroczna sprzedaż i tak ma być wyjątkowa. Sprzyja temu nowe partnerstwo.

5. Rośnie kurs Ten Square Games jeszcze na fali wczorajszych doniesień o przejęciu Zyngi przez Take Two, co zmienia nieco spojrzenie na wycenę producentów gier mobilnych.