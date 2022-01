Na sesji we środę wyróżniają sie Allegro, KGHM, Pekao, PGE i Hub.Tech.

1. Kurs Allegro dynamicznie odbija, choć na razie efekt to powrót do poziomu ceny z IPO z 2020 r. Kursowi sprzyja poprawa nastawienia inwestorów do sektora technologicznego, obserwowana za granicą.