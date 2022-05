Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Na sesji w piątek, 20 maja, wyróżniają się Monnari, Medicalgorithmics, Rainbow, Allegro i IGS.

Kurs Monnari Trade rośnie niemal o 10 proc., a dynamiczne wybicie z ostatnich dni (przerwana wczorajszą korektą) jest kontynuowane. W raporcie z 18 maja analitycy DM BPS podnieśli cenę docelową akcji spółki z 5,3 do 5,5 zł (kurs na GPW to około 3,9 zł), co uzasadnili odbudową sprzedaży i rentowności.