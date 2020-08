Standard & Poor’s obniżył rating kredytowy francuskiej spółki hotelarskiej Accor poniżej poziomu inwestycyjnego, donosi Reuters.

Agencja obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej operatora sieci hotelowych Ibis i Sofitel z „BBB minus” do „BB plus”. Perspektywa ratingu jest negatywna, co oznacza możliwość jego dalszego obniżania. S&P tłumaczy, że oczekuje gorszych parametrów zysków i długu Accor w tym i przyszłym roku, co wynika z wpływu pandemii na podróże i ogólnie całą gospodarkę.