Mimo że średnio więcej pieczarek od nas jedzą m.in. Niemczy i Brytyjczycy, to nikt nie eksportuje ich tyle co my – w 2021 r. wysłaliśmy w świat te produkty o wartości 397,3 mln EUR. W Polsce produkuje się najwięcej pieczarek w Europie, a ok. 16 proc. z nich, czyli ok. 75 tys. ton, firmy hodują na podłożu wytworzonym przez Agaris Myco Poland. Ma on w naszym kraju dwa zakłady i szykuje się do modernizacji jednego z nich za prawie 40 mln zł.

Trzecie podejście do inwestycji…

Do produkcji podłoża potrzeba słomy, wody, gipsu oraz… kurzego bądź końskiego nawozu. Zapach ostatniego z tych surowców doskwiera osobom mieszkającym w okolicy fabryki w Woli Makowskiej pod Skierniewicami. Firma planuje zadaszyć przestrzeń, w którym dostarcza i miesza surowce oraz gdzie zachodzi początek fermentacji, zainstalować biofiltry oraz postawić silosy fermentacyjne. W efekcie zmniejszy emisję amoniaku o 97 proc., a związków siarki o 85 proc., eliminując nieprzyjemny zapach, oraz ograniczy koszty działalności.

To już trzecie podejście inwestora. Jego poprzednich propozycji lokalne władze nie zatwierdziły.

– Pierwszy projekt nie zawierał płuczek, biofiltrów oraz systemu zamkniętej cyrkulacji powietrza. Drugi natomiast ograniczał się do instalacji kurtyn antyodorowych, które zmniejszały dolegliwości zapachowe przy rozładunku i przemieszczaniu surowca. Trzeci, ostatni projekt jest najbardziej kompleksowy – wyjaśnia Rafał Nawrocki, prezes Agaris Myco Poland.

Firma czeka na wydanie decyzji środowiskowej. Z budową podzieloną na kilka etapów ruszy w przypadku otrzymania zgody. Planuje zakończyć ją w czerwcu 2026 r.

Same zalety: Rafał Nawrocki, prezes Agaris Myco Poland, podkreśla, że modernizacja zakładu w Woli Makowskiej nie tylko ograniczy dyskomfort okolicznych mieszkańców, ale też poprawi efektywność firmy. materiały prasowe

…a kolejna w planach

Agaris jest kontrolowany przez belgijski fundusz Straco, który przejął w 2018 r. za 120 mln EUR od Greenyarda – rolno-spożywczego giganta – m.in. pieczarkowy biznes w Europie. Polska spółka, zatrudniająca ponad 200 osób, ma dwa zakłady w Polsce (drugi w Karszewie pod Łodzią) oraz dwie spółki w Ukrainie. Zwiększyła w 2021 r. przychody (z 117,6 do 121,2 mln zł) oraz zysk operacyjny (z 16,8 do 17,2 mln zł) i netto (z 8,8 do 13,1 mln zł).

– Ze względu na trwającą w Ukrainie wojnę 2022 r. był gorszy. Wracamy jednak powoli na ścieżkę wzrostu, więc sprzedaż w tym roku na pewno się zwiększy – mówi Rafał Nawrocki.

Firma zamierza rosnąć organicznie i ma poparcie funduszu. Na inwestycji w Woli Makowskiej nie poprzestanie. Kolejną planuje w zakładzie w Karszewie, niemniej wypowiada się o niej z ostrożnością.

– Zacznijmy od Woli Makowskiej. Zobaczymy, jak będzie wyglądał proces modernizacyjny. Zakłady są dość podobne, więc modernizacja w kolejnej lokalizacji nie będzie problemem – mówi szef Agaris Myco Poland.