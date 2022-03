Agora nie chce wypłacić dywidendy

Jak wyjaśniono, odstąpienie od polityki dywidendy, ogłoszonej w 2005 r., jest wynikiem dwóch lat zmagańsSpółki ze skutkami pandemii COVID-19, które uniemożliwiły realizację strategii Grupy Agora, zmusiły spółkę do istotnych oszczędności oraz zaniechania inwestycji rozwojowych.

“Negatywne skutki pandemii wywołane z restrykcjami i ograniczeniami w działalności wielu przedsiębiorstw miały również istotny wpływ na obecną kondycję polskiej gospodarki. Dodatkowym czynnikiem niepewności co do sytuacji ekonomicznej kraju jest trudny do oszacowania wpływ na polską gospodarkę agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Może to istotnie wpłynąć na tempo wzrostu polskiej gospodarki” - dodano.

W 2021 r. spółka zanotowała 44,5 mln zł straty przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Przychody wyniosły 965,9 mln zł, a EBITDA 73,8 mln zł.

W IV kwartale 2021 r. przychody zwiększyły się r/r o 56,7 proc. do 351,7 mln zł, EBITDA o 1248 proc. do 49,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 22,2 mln zł (o 15 proc. więcej od oczekiwań analityków, ankietowanych przez PAP).