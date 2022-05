Airway Medix bez przychodów, za to z 7,4 mln zł straty

Firma nie odnotowała w minionym roku przychodów. Rok wcześniej były to 294 tys. zł.

W liście do akcjonariuszy, będącym częścią raportu rocznego, spółka wskazała na kluczowe wydarzenie dla jej rozwoju i komercjalizacji portfela, jakim było oświadczenie Teleflex Medical o braku zamiaru zatrzymania nabytych praw własności intelektualnej wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co w konsekwencji oznaczać́ będzie brak zapłaty drugiej raty ceny nabycia technologii CSS w wysokości około 14,5 mln zł.

“Z perspektywy zarządu było to zdarzenie nieoczekiwane, w krótkiej perspektywie powodujące wiele turbulencji, w szczególności na poziomie finansowym. Jednakże w długim okresie – uważamy, że produkt CSS ma obiektywną wartość, którą będzie można wkrótce zmaterializować. Kupujący poczynił znaczne inwestycje w rozwój technologii oraz rozszerzenie ochrony własności intelektualnej: zostały m.in. formalnie przeprowadzone badania kliniczne i ewaluacyjne dla projektu, usprawniono i udowodniono możliwość́ masowej produkcji, a na całym świecie przyznano wiele kolejnych patentów. W konsekwencji do Spółki wróciło atrakcyjne aktywo (rozwinięty, przebadany produkt, dopuszczony na rynku amerykańskim oraz europejskim, gotowy do wdrożenia rynkowego na świecie) co w opinii zarządu znacząco podnosi wartość całej spółki” - napisano w raporcie.

Jak dodano, prowadzone są rozmowy z dwoma podmiotami branżowymi zainteresowanymi technologią.

Airway Medix rozmawia też z bankiem w sprawie renegocjowania umowy kredytowy i możliwości spłaty zadłużenia w okresie oraz z inwestorem finansowym, zainteresowanym dokapitalizowaniem grupy.

“Aktualnie zakończył się proces due diligence, który Spółka przeszła pozytywnie i toczą się rozmowy o strukturze prawnej współpracy między głównym akcjonariuszem a potencjalnym inwestorem” - dodano.