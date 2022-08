Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Akcje azjatyckie spadają we wtorek, a rentowności długoterminowych obligacji skarbowych USA spadły do najniższego poziomu od czterech miesięcy, ciągnąc dolara amerykańskiego w dół w stosunku do jena i innych walut, ponieważ inwestorzy obawiają się globalnej recesji – donosi agencja Reuters.

fot. Kiyoshi Ota/Bloomberg