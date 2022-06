Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Światowe akcje zbliżały się do najgorszego tygodnia od pandemicznego krachu na rynkach w marcu 2020 r., bo wiodące banki centralne zacieśniają politykę pieniężną, starając się okiełznać rosnącą inflację. Inwestorzy są niepewni co do przyszłego wzrostu gospodarczego – donosi agencja Reutersa.