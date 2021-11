Allegro kupuje Mall.cz za 4 mld zł

Lider polskiego e-handlu przejmuje czeską grupę i wchodzi dzięki niej na pięć rynków środkowoeuropejskich. Zapłaci ok. 4 mld zł w gotówce i akcjach.

Allegro, coraz mocniej podgryzane na krajowym rynku przez zagranicznych konkurentów, ucieka do przodu i samo wychodzi za granicę. Spółka poinformowała, że przejmie czeską Grupę Mall, która poza rodzimym rynkiem działa na Słowacji, w Słowenii, a także - w mniejszej skali - na Węgrzech i w Chorwacji.

- Wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie. Po połączeniu z Grupą Mall nasza pozycja w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji, czyli na rynku detalicznym o wartości ponad 1,1 bln zł, obejmującym ponad 70 mln konsumentów, pozwoli nam stworzyć silny, międzynarodowy zespół w obszarach technologii, e-commerce i logistyki - mówi François Nuyts, prezes Allegro, cytowany w komunikacie spółki.

Na transakcję będą się jeszcze musiały zgodzić organy antymonopolowe w poszczególnych krajach. Allegro przewiduje, że formalności zostaną zakończone do końca pierwszego półrocza 2022 r.

Czeskie przejęcie

O tym, że Allegro jest zainteresowane przejęciem Mall.cz jako pierwsze - jeszcze w maju - pisały Hospodarske Noviny. Spekulowano wtedy o wycenie rzędu 2 mld EUR, czyli ok. 9 mld zł. W reakcji na te doniesienia kurs Allegro spadał, co według analityków wiązało się z obawami inwestorów o przepłacenie za czeskie aktywa.

Teraz wiadomo, że Allegro za nowy nabytek będzie musiało zapłacić 881 mln EUR, czyli niemal równo 4 mld zł. Do tego dochodzi 44 mln EUR zadłużenia Mall.cz, które weźmie na siebie Allegro. Nieco ponad 2 mld zł Allegro przekaże w gotówce (zapowiedziało, że część będzie pochodzić z nowego długu), a resztę - w akcjach, które zostaną wyemitowane do dotychczasowych właścicieli Mall.cz, lub również w gotówce. W razie osiągnięcia określonych przez strony transakcji krótkoterminowych wyników finansowych (do marca 2022 r.) wartość transakcji może zostać podniesiona o maksymalnie 50 mln EUR.

Zagraniczne wyjście: Allegro, którym kieruje Francois Nuyts, przejmuje balansującego na krawędzi rentowności wicelidera czeskiego i słowackiego rynku e-handlowego. Chce dzięki transakcji szybko rozwinąć się w krajach regionu poza Polską, co organicznie byłoby znacznie trudniejsze.

Sprzedającymi są czescy i słowaccy potentaci biznesowi. 40 proc. kwoty trafi do PPF Group, zarządzającego aktywami pozostawionymi przez zmarłego tragicznie wiosną tego roku najbogatszego Czecha Petra Kellnera. Kolejne 40 proc. zainkasuje EC Investments, którego udziały mają Daniel Křetinský, trzeci najbogatszy Czech, i Patrik Tkáč, jeden z najbogatszych Słowaków. Resztę zgarnie fundusz Rockaway Capital, stworzony przez Jakuba Havrlanta. Jeśli druga część kwoty transakcji zostanie opłacona w akcjach, dotychczasowi właściciele Mall.cz będą mieli maksymalnie 3,3 proc. kapitału Allegro.

- Nasz model biznesowy idealnie pasuje do grupy prowadzącej tak duży marketplace. Dodatkowo oferujemy dostęp do rozbudowanej infrastruktury ostatniej mili i zaplecza operacyjnego w krajach, w których działamy. Rozpoczęliśmy również rozwój biznesu 3P i chętnie skorzystamy z doświadczenia Allegro w tym zakresie. Zarówno my, jak i Allegro jesteśmy liderami rynku Europy Środkowo-Wschodniej, którzy wywodzą się z tego regionu i którzy lepiej niż ktokolwiek inny rozumieją potrzeby lokalnych konsumentów. Łącząc nasze mocne strony, będziemy mogli zaoferować klientom i sprzedawcom pełen pakiet usług w sześciu krajach tej części Europy - mówi Jan Hanuš, prezes Grupy Mall.

Środkowoeuropejska ekspansja

Co konkretnie kupuje Allegro? Transakcja obejmie platformy e-handlowe Mall (z regionalnymi mutacjami w poszczególnych krajach) oraz e-sklep z elektroniką Czc.cz. Do tego dochodzi platforma logistyczna We|Do, która ma 1000 punktów odbioru w Czechach i na Słowacji. Transakcja nie obejmuje natomiast płatniczego serwisu Mall Pay, serwisu wideo Mall TV i e-spożywczego Kosik.cz, które zostały już wydzielone z Grupy Mall. Niejasne są losy innego e-sklepu z grupy Mall, Vivantis - ma on zostać z niej wydzielony do końca tego roku, ale jeśli do tego nie dojdzie, Allegro może go przejąć.

GMV Grupy Mall - czyli łączna wartość produktów, sprzedanych za pośrednictwem jej platform e-handlowych - to w ostatnim roku finansowym, zakończonym w marcu, 4,3 mld zł. Grupa osiągnęła przy tym 14-procentową marżę brutto (definiowaną jako stosunek zysku brutto do GMV) i, jak podaje Allegro, w komunikacie prasowym, “dodatni wynik EBITDA”. W raporcie giełdowym Allegro o zyskowności przejmowanej spółki wypowiada się w nieco innych słowach i podaje, że EBITDA Mall.cz jest “zbliżona do zera”.

Grupa Mall ma 9-procentowy udział w wartości obrotów e-commerce w Czechach i 5-procentowy na Słowacji. W obu krajach daje jej to pozycję wicelidera. Liderem jest w Słowenii, gdzie jej udział to 24 proc. Na Węgrzech, w Chorwacji - oraz w Polsce, gdzie też próbowała zbudować przyczółek - odgrywa mniejszą rolę.

Dla porównania GMV Allegro, które jest w polskim e-handlu niekwestionowanym numerem 1, w 2020 r. sięgnęło 35,1 mld zł, marża brutto w tym samym ujęciu co w przypadku Grupy Mall wyniosła 1,75 proc., a EBITDA - prawie 1,6 mld zł. Różnica w marży brutto między czeską a polską platformą wynika z tego, że na Allegro niemal za całość GMV odpowiadają niezależni sprzedawcy, od których obrotów pobierana jest prowizja. To tzw. model 3P, od angielskiego third-party marketplace. Tymczasem w Grupie Mall dużo większą rolę odgrywa samodzielna sprzedaż przez spółkę.

“Transakcja pozwoli obu grupom na przyspieszenie wzrostu i rozszerzenie bazy klientów i sprzedawców w całym regionie w ramach połączonej platformy, co powinno znacznie przyśpieszyć wzrost poziomu GMV Grupy Mall poprzez rozszerzenie asortymentu i poprawę zaangażowania użytkowników w modelu 3P. Nabycie Grupy Mall znacznie zwiększy całkowity adresowalny rynek Grupy Allegro i zapewni jej znaczący udział w segmencie e-commerce w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej poza Polską, którego budowa w sposób organiczny wymagałaby znacznych nakładów czasu i kapitału z mniejszym prawdopodobieństwem osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W szczególności, transakcja zwiększa liczbę klientów, sprzedawców, skalę ruchu w sieci i poprawia możliwości logistyczne" - podaje Allegro w raporcie giełdowym.

Krajowa konkurencja

Allegro dokonuje transakcji w momencie, gdy na krajowym rynku coraz mocniej zaczynają się rozpychać jego zagraniczni konkurenci. Obecnie najpoważniejszym jest chiński AliExpress, ale w ostatnich dwóch miesiącach kurs Allegro na GPW negatywnie reagował na posunięcia dwóch innych graczy.

Najpierw, we wrześniu, spadał po debiucie na polskim rynku singapurskiej platformy Shopee. Potem zaświecił na czerwono, gdy w rocznicę debiutu Allegro na GPW Amazon ogłosił uruchomienie w Polsce programu Prime, w ramach którego oferowane są darmowe dostawy i dostęp do serwisów z filmami i grami. Allegro zareagowało na to m.in. obniżką ceny swojego flagowego programu darmowych dostaw pod nazwą Smart.

Sentyment inwestorów się jednak pogorszył. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca kurs Allegro spadł o ponad 20 proc. i zbliżył się do ceny z IPO. Oprócz otoczenia rynkowego nie sprzyja mu oczekiwanie na podaż akcji ze strony głównych akcjonariuszy: funduszy Cinven, Permira i Mid Europa, które mają obecnie 62 proc. akcji. Fundusze po IPO już raz sprzedawały akcje - zrobiły to w marcu, rzucając na rynek 7,5 proc. walorów po cenie 60 zł za papier. Po tej transakcji reszta ich pakietu byla objęta 90-dniowym lock-upem.

Artykuł będzie aktualizowany. O 11:30 przedstawiciele Allegro spotkają się na telekonferencji z mediami.