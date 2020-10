Allegro napędza warszawską giełdę

Rekordowa oferta publiczna, rekordowa wycena, gwałtowny wzrost kursu - tak wygląda początek giełdowej historii Allegro. O tym, co może zdarzyć się później rozmawiają goście „PB do Słuchania"

Debiut Allegro na warszawskiej giełdzie był historyczny. Poprzedziła go oferta publiczna o wartości ponad 10 mld zł, a kapitalizacja spółki w pierwszych dniach notowań przekroczyła 80 mld zł i stała się dwa razy większa od wyceny dotychczasowego lidera pod tym względem, czyli CD Projektu. Dlatego w najnowszym odcinku „PB do Słuchania" głównym tematem musiało być Allegro - Allegro oglądane z kilku stron, bo o jego giełdowym potencjale opowiedzieli przedstawiciele TFI, domów maklerskich i inwestorów indywidualnych, a eksperci od e-handlu dorzucili swoje trzy grosze w sprawie pozycji rynkowej Allegro, perspektyw spółki i jej szans w walce z międzynarodowymi rywalami.

Pierwszym gościem jest Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Mówi o tym, czy oferta Allegro i debiut spółki spełniły jego marzenia, ocenia strukturę oferty publicznej, komentuje wycenę na giełdzie i zastanawia się, jakie inne ciekawe spółki w najbliższym czasie mogą pojawić się na GPW.

O wycenie i potencjale Allegro, a także o rosnącej aktywności inwestorów indywidualnych mówi Jerzy Nikorowski, zastępca dyrektora biura maklerskiego BNP Paribas. Opowiada też o tym, jak zmienia się warszawska giełda - z parkietu bankowo-wydobywczo-państwowego w nowoczesny parkiet z dużą reprezentacją spółek technologicznych.

Kolejny gość to Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Choć cieszy go wzrost aktywności na giełdzie, przypomina o rzeczach, które wpłynęły na to, że aktywność ta spadła - choćby takich, jak afera GetBacku. Mówi też o tym, jak spółki mogą dbać o indywidualnych inwestorów i jak ich lojalizować.

Dwóch ostatnich gości to eksperci od handlu internetowego i praktycy tego rynku. Grzegorz Rudno-Rudziński, partner zarządzający specjalizującego się m.in. w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw Unity Group, mówi o wzroście popularności e-zakupów, o tym, czy Allegro jest w stanie zwiększyć udziały rynkowe i jak może walczyć z zagranicznymi konkurentami.

O pozycji polskiego serwisu w walce z globalnymi gigantami mówi też Artur Halik, head of sales w Shoperze, dostarczającym oprogramowanie dla e-sklepów. Zastanawia się również nad tym, w jakich komplementarnych do e-sprzedaży obszarach rynku może w najbliższych latach rozwinąć się Allegro.

Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na stronie www.pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.