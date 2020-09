Amazon zamówił elektryczne Mercedesy

Potentat e-handlu złożył zamówienie na 1800 elektrycznych samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz.

Mają być częścią europejskiej floty. Większość elektrycznych pojazdów dostarczonych przez markę należącą do koncernu Daimlera dołączy do floty Amazona jeszcze w tym roku. Zamówienie obejmuje1200 większych modeli sprinter i 600 mniejszych eVito. Amazon realizuje taką politykę zakupową, bo chce do 2040 r. osiągnąć neutralność węglową. Umowa z Mercedesem wygląda dość skromnie w porównaniu z wcześniejszym zamówieniem złożonym przez Amazona w start-upie Rivian Automotive, który ma dostarczyć aż 100 tys. elektrycznych aut dostawczych.