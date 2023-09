Amerykańskie akcje w górę. Notowania Apple i Microsoftu zwyżkują

Główne indeksy na Wall Street zanotowały wzrost w piątek, a sektor technologiczny, który ostatnio doświadczył kilku spadków, przyczynił się do odbicia indeksu Nasdaq. Niemniej jednak zyski były ograniczone, ponieważ inwestorzy wyczekiwali sierpniowych danych dotyczących inflacji w USA – donosi agencja Reuters.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł podczas piątkowej sesji 98,01 punktu, co stanowi aprecjację o 0,28 proc., osiągając poziom 34 598,74 punktu. Indeks S&P 500 zyskał 12,39 punktu, co oznacza zwyżkę o 0,28 proc., docierając do pułapu 4 463,53 punktu, a indeks Nasdaq Composite zanotował wzrost o 53,02 punktu, co stanowi aprecjację o 0,39 proc., kończąc dzień na poziomie 13 801,85 punktu.

Akcje Apple i Microsoftu w górę

Akcje spółek technologicznych, takie jak Microsoft i Apple, zyskały na wartości, odrabiając częściowo straty z dwóch poprzednich sesji, które wynikały z informacji o tym, że chińskie władze zakazały pracownikom używania iPhone'ów w pracy. Microsoft zyskał w piątek ponad 1 proc., a Apple 1 proc.

Analitycy z Wall Street oszacowali, że ograniczenia przychodów Apple w tym roku wpłyną jedynie nieznacznie na ich wyniki finansowe, a najgorszy scenariusz, według Morgan Stanley, zakłada spadek o 4 proc.

Sektor technologii informatycznych S&P 500, który stracił 2,9 proc. w dwóch poprzednich sesjach, zyskał 0,5 proc. Spółki z sektora użyteczności publicznej i energetyki odnotowały wzrosty, przyczyniając się do wzrostów w 11 sektorach przemysłu S&P 500, wspieranych rosnącymi cenami ropy.

Indeksy S&P 500 i Nasdaq miały na początku tygodnia spadki o ponad 1 proc., ale były one skrócone ze względu na poniedziałkowe święto rynkowe związane z Dniem Pracy. Indeks Dow Jones w ciągu tygodnia stracił 0,7 proc.

Obawy inflacyjne wynikające z rosnących cen ropy, pozytywnych danych dotyczących działalności w sektorze usług i spadku liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych podtrzymały obawy, że Rezerwa Federalna może utrzymać stopy procentowe na wyższym poziomie przez dłuższy czas.

Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) za sierpień zostanie opublikowany 13 września, a kolejna decyzja Federalnej Rezerwy w sprawie stóp procentowych jest zaplanowana na 20 września.