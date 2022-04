Analitycy oczekują dalszego osłabienia juana

Prognozy Credit Agricole CIB, Standard Chartered Bank Plc., BNP Paribas SA i HSBC Bank są jednoznaczne. Chińska waluta będzie tracić na wartości gdyż zawirowania wywołane nową falą pandemii Covid-19 zakłócają i tak już spowolniony rozwój gospodarczy. Tylko w kwietniu juan stracił ponad 3 proc.

Ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy spodziewają się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy chińska waluta osłabi się o około 2 proc. by dojść do poziomu 6,7 za dolara amerykańskiego.

Jak podkreśla agencja jeszcze kilka miesięcy temu chińskie władze same starały się utemperować nadmierne – ich zdaniem – umocnienie swojej waluty. Wdał się w to wszystko Covid-19 wymuszając wprowadzenie ostrych lockdownów, w tym w Szanghaju, którego znaczenie dla chińskiej gospodarki nie jest do przecenienia.

Wywołane tym zakłócenia skłoniły wielu ekonomistów do obniżenia prognozy gospodarczej dla Chin, znacznie poniżej poziomu 5,5 proc. w tym roku, jaki za cel postawił sobie Pekin.