Answear.com idzie drogą Zalando? Jak polski e-commerce rozwija się w Europie.

Answear.com to polska firma zajmująca się sprzedażą asortymentu modowego wyłącznie drogą internetową. Dlatego często jej działania porównuje się z drogą jaką w biznesie kroczy niemieckie Zalando. Ale czy z tego powodu możemy zestawić obie firmy na jednym biegunie? Sprawdź, jak polski e-commerce rozwija się w Europie.

Answear – kilka słów o firmie

Answear.com to polska firma założona przez biznesmena Krzysztofa Bajołka, znanego obecnie z prowadzenia również sieci sklepów stacjonarnych marki Medicine. Posiada siedzibę w Krakowie, a w podkrakowskim Kokotowie nowy magazyn o powierzchni 40 000 m2, wykorzystujący nowoczesną automatykę procesów zwiększających wydajność i szybkość realizacji zamówień, również za granicę. Answear.com poza wysoką jakością obsługi klienta, znana jest przede wszystkim z internetowej platformy, poprzez którą klienci robią zakupy – mowa o firmie wykorzystującej potencjał e-commerce w stu procentach i sprzedającej wyłącznie online. Pomimo faktu, że nie znajdziemy stacjonarnych salonów sklepu, nie licząc punktów odbioru osobistego zlokalizowanych w Krakowie i Pradze, to również w każdym salonie Medicine można odebrać zamówioną paczkę. Stąd ogromna liczba punktów odbioru przesyłki - 20 000 (13 tys. sieci poczty polskiej, 8 tys. paczkomatów i 200 punktów własnych oraz DPD. Answear.com jest w Polsce jednym z gigantów sprzedaży ubrań, butów i dodatków różnych marek modowych. Rozkwit firmy nie kończy się jednak na naszym kraju.

Answear.com idzie drogą Zalando?

Answear.com z powodu niesamowitej ekspansji na rynki europejskie porównywany jest często do Zalando. Znany niemiecki sklep wysyłkowy z odzieżą zaczynał swoją działalność w podobnych latach co Answear.com i dzisiaj należy do czołowych firm zajmujących się sprzedażą online. Answear.com zdaje się podążać drogą Zalando, ponieważ tak jak niemiecka konkurencja, firma najpierw zyskała uznanie wśród rodzimych klientów, co przełożyło się na znakomite wyniki finansowe. Te z kolei pozwoliły na rozwój w innych krajach europejskich. Obecnie Answear.com prowadzi sprzedaż dla klientów z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Ukrainy.

Sprzedaż za granicę to dopiero początek

Answear.com wykorzystuje dobrą organizację oraz swoje zasoby i korzysta z dobrodziejstw e-commerce pozwalających na sporą elastyczność w prowadzeniu działań za granicą. Obecnie firmy z branży modowej nie muszą inwestować w stacjonarne salonu w wielu miastach danego kraju, dzięki czemu oszczędzają wielkie pieniądze, które mogą przeznaczyć na optymalizację innych działań: marketingowych, sprzedażowych i logistycznych. Answear.com dzięki inwestycji w nowoczesny magazyn i automatyzację procesów związanych z wysyłką zamówień, może prowadzić sprzedaż w krajach europejskich. Jak zaznacza prezes sklepu internetowego answear.com., to nie koniec planów na podbój europejskiego rynku sprzedaży ubrań:

– Myślimy o pojawieniu się w krajach bałtyckich, w Bułgarii, być może także w Kazachstanie – mówi w rozmowie z Business Insider Polska Krzysztof Bajołek.

Właściciel przyznaje, że ponad połowę sprzedaży firmy generują pozostałe kraje Europy, do których Answear.com kieruje swoją ofertę. Na dynamiczny rozwój pozwala specyfika e-handlu, która nie nakłada barier terytorialno-administracyjnych. Wystarczy odpowiednio przystosowana logistyka obsługi klienta i wysyłek, by skutecznie prowadzić sprzedaż również poza Polską.

Answear.com zdobywa coroczne nagrody w obszarze e-commerce i zdaje się nie oglądać na konkurencję, wprowadzając na rynek wciąż nowe projekty i usługi jak chociażby unikatowy program pomocy w zakupach “Personal Shopper”, a dzięki marce własnej answear.LAB może promować własne kolekcje.

