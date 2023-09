Apple pokazało iPhone’a 15

Zgodnie z oczekiwaniami Apple zaprezentowało we wtorek nowe modele swojego smartfona.

Apple ogłosiło rozpoczęcie przedsprzedaży iPhone’a 15. Nowy smartfon ma być sprzedawany od 22 września. iPhone 15 będzie kosztował 799 USD, iPhone 15 Plus 899 USD, iPhone 15 Pro 999 USD, a iPhone 15 Pro Max 1199 USD.

Najbardziej zauważalną zmianą w nowym smartfonie Apple jest port ładowania USB-C, który zastąpił dotychczas stosowany przez spółkę własny port Lightning. Zamiana została wymuszona przez wprowadzone w Unii Europejskiej regulacje wymagające portu ładowania USB-C w urządzeniach mobilnych, co ma przyczynić się do zmniejszenia liczby ładowarek i przez to redukcji odpadów elektronicznych.

Jak zwykło to robić, Apple wprowadziło największe zmiany w modelach iPhone 15 Pro i większym iPhone 15 Pro Max. W iPhone 15 i iPhone 15 Plus wprowadzono rozwiązania z ubiegłorocznego iPhone 14 Pro.

iPhone Pro 15 i iPhone 15 Pro Max mają tytanowe obudowy dzięki czemu są najlżejszymi modelami Pro w dotychczasowej historii. Oba modele mają również nową kamerę z 48-megapikselowym głównym czujnikiem. iPhone 15 Pro ma trzykrotny zoom, a iPhone 15 Pro Max pięciokrotny z większym o 25 proc. czujnikiem. W obu modelach zastosowano nowy chip A17 Pro, który według Apple jest szybszy niż w którymkolwiek smartfonie i posiada 19 mld tranzystorów.

Wartość rynkowa Apple spada o 1,9 proc. w końcowej fazie wtorkowej sesji na giełdach w USA.